​«Реал» - «лидер» топ-лиг по попаданиям в каркас

«Реал» в этом сезоне попадал в каркас ворот 20 раз. Это самый высокий показатель для клубов, представляющих топовую пятёрку европейских чемпионатов. Об этом на своих страницах сообщает Marca.

Интересно, что двенадцать из двадцати попаданий в каркас ворот принадлежат полузащитнику Марко Асенсио и нападающему Кариму Бензема. Каждый из них попадал в штангу или перекладину по шесть раз.

На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сливочные» на четыре очка отстают от соседей из «Атлетико», проведя при этом на два поединка больше.