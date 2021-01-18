Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​«Реал» - «лидер» топ-лиг по попаданиям в каркас

18 Января 2021, 17:27,

Global Look Press

«Реал» в этом сезоне попадал в каркас ворот 20 раз. Это самый высокий показатель для клубов, представляющих топовую пятёрку европейских чемпионатов. Об этом на своих страницах сообщает Marca.

Интересно, что двенадцать из двадцати попаданий в каркас ворот принадлежат полузащитнику Марко Асенсио и нападающему Кариму Бензема. Каждый из них попадал в штангу или перекладину по шесть раз.

На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сливочные» на четыре очка отстают от соседей из «Атлетико», проведя при этом на два поединка больше.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Карим Бензема, Марко Асенсио
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