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Директор «ПСЖ»: «Такие игроки, как Месси, всегда находятся в списке наших целей»

18 Января 2021, 16:11,

Depositphotos

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо подтвердил заинтересованность клуба в подписании контракта с нападающим Лионелем Месси.

«Великие футболисты, такие как Месси, всегда находятся и будут находиться в списке трансферных целей «ПСЖ». Сейчас не время говорить или мечтать об этом. Но если за столом соберутся те, кто следит за ситуацией Месси, мы зарезервируем кресло», - приводит слова Леонардо Sporx.com.

Отметим, что действующий контракт Лионеля Месси с «Барселоной» рассчитан до конца текущего сезона. Прошлым летом аргентинец хотел уйти из каталонского клуба, однако тогдашнее руководство не отпустило игрока.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, ПСЖ, Лионель Месси, Леонардо
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