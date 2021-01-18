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​У Зидана есть разногласия с руководством «Реала»

18 Января 2021, 15:54,

Global Look Press

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан имеет разногласия с руководителями клуба. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на El Mundo Deportivo.

Суть разногласий между клубом и французским тренером заключается в том, что Зидан в основном полагается на опытных игроков на футбольном поле, хотя политика «сливочных» в последние годы строилась на привлечении молодых талантов.

На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Зинедина Зидана отстаёт от «Атлетико» на четыре зачётных балла, сыграв при этом на два матча больше. 
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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