​ФИФА отклонила апелляцию «Атлетико» по делу Триппьера

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18 Января 2021, 15:13,
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Апелляционный комитет ФИФА отклонил апелляцию «Атлетико» по делу защитника Кирана Триппьера. Дисквалификация игрока сроком на десять недель за нарушение правил о ставках от Футбольной ассоциации Англии остаётся в силе и будет распространена на весь мир, сообщается в заявлении ФИФА.
Ранее ФИФА на временной основе приостановила дисквалификацию Триппьера, но теперь, после отклонения апелляции, санкции продолжатся. Футболист не сможет выйти на футбольное поле до конца февраля.
В текущем сезоне Киран Триппьер провёл за «Атлетико» двадцать матчей, в которых записал на свой счёт пять результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Атлетико Мадрид, Киран Триппьер