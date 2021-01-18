​ФИФА отклонила апелляцию «Атлетико» по делу Триппьера

Апелляционный комитет ФИФА отклонил апелляцию «Атлетико» по делу защитника Кирана Триппьера. Дисквалификация игрока сроком на десять недель за нарушение правил о ставках от Футбольной ассоциации Англии остаётся в силе и будет распространена на весь мир, сообщается в заявлении ФИФА.

Ранее ФИФА на временной основе приостановила дисквалификацию Триппьера, но теперь, после отклонения апелляции, санкции продолжатся. Футболист не сможет выйти на футбольное поле до конца февраля.

В текущем сезоне Киран Триппьер провёл за «Атлетико» двадцать матчей, в которых записал на свой счёт пять результативных передач.