Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Фенербахче» хочет арендовать звезду «Реала»

18 Января 2021, 10:59,

Global Look Press

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Турции. Заинтересованность в подписании контракта с 30-летним бельгийским хавбеком проявляет стамбульский «Фенербахче».

Согласно информации издания Milliyet, руководство турецкого гранда готово арендовать звездного игрока до конца нынешнего сезона.

Ранее стало известно, что ряды «Фенербахче» пополнит немецкий полузащитник Месут Озил.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Азар провел шесть поединков, записав на свой счет одну результативную передачу. Его контракт с «королевским» клубом рассчитан до середины 2024-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фенербахче, Эден Азар, Трансферы футбола - зима 2021
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