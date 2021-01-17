Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

Месси выйдет в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Атлетиком»

17 Января 2021, 22:38,

Depositphotos

Сегодня, 17 января, «Барселона» в матче за Суперкубок Испании сыграет с «Атлетиком» из Бильбао.

Стал известен стартовый состав каталонцев: Тер Штеген, Дест, Араухо, Ленгле, Альба, Педри, Бускетс, де Йонг, Месси, Дембеле, Гризманн.

Стоит отметить, что с первых минут сыграет лидер «Барселоны» Лионель Месси, который рисковал пропустить встречу из-за травмы двуглавой мышцы бедра.

Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Месси сыграл двадцать один матч за «Барселону» во всех турнирах, забил четырнадцать голов и отдал шесть голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Лионель Месси
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Пока рано волноваться за Миранчука
Пока рано волноваться за Миранчука
Холанн намерен расторгнуть контракт с «Боруссией» ради «Барселоны»
Холанн намерен расторгнуть контракт с «Боруссией» ради «Барселоны»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола