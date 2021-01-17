Месси выйдет в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Атлетиком»

Сегодня, 17 января, «Барселона» в матче за Суперкубок Испании сыграет с «Атлетиком» из Бильбао.

Стал известен стартовый состав каталонцев: Тер Штеген, Дест, Араухо, Ленгле, Альба, Педри, Бускетс, де Йонг, Месси, Дембеле, Гризманн.

Стоит отметить, что с первых минут сыграет лидер «Барселоны» Лионель Месси, который рисковал пропустить встречу из-за травмы двуглавой мышцы бедра.

Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Месси сыграл двадцать один матч за «Барселону» во всех турнирах, забил четырнадцать голов и отдал шесть голевых передач.