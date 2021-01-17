Уильямс: «Меня не волнует, сыграет Месси или нет»

Форвард «Атлетика» Иньяки Уильямс поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Испании против «Барселоны».

«Здорово, что мы вышли в финал и имеем возможность привезти титул в Бильбао.

Месси? Меня не волнует, сыграет Месси или нет. Мы понимаем, что это невероятный футболист, но у «Барселоны» есть много сильных игроков. Наша команда проделает свою работу и доставит максимальный дискомфорт. Если они хотят сегодня победить, то им придется страдать на поле», - цитирует Уильямса Mundo Deportivo.

Матч между «Барселоной» и «Атлетиком» состоится сегодня, 17 января, в 23:00 по московскому времени.