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Бускетс: «Месси – лучший в мире»

17 Января 2021, 18:11,

Global Look Press

Хавбек каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс надеется, что Лионель Месси сможет сыграть в матче за Суперкубок Испании против «Атлетика».

«Надеюсь, что и Дест, и Месси смогут сыграть. Лионель – лучший в мире, наши шансы увеличиваются, если он находится на поле. Посмотрим, будет ли он готов к матчу, решение будет принимать медицинский штаб и главный тренер», - цитирует испанского полузащитника sport.es.

Матч между «Барселоной» и «Атлетиком» состоится сегодня, 17 января, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Напомним, что у Месси повреждение двуглавой мышцы бедра.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Лионель Месси, Серхио Бускетс
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Комментарии (2)
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0
Super fanat
17 Января 2021, 20:37

Как ни странно, но для успеха Барсы нужно, чтобы Месси постепенно отодвигали на вторые роли. А пока эксплуатируют этот ресурс, но это не получится делать вечно...

1
Кар Карыч
17 Января 2021, 18:35

Хорошо, что Бускетс напомнил. А то уж забывать стали. Хе-хе...

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