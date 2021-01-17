Бускетс: «Месси – лучший в мире»

Хавбек каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс надеется, что Лионель Месси сможет сыграть в матче за Суперкубок Испании против «Атлетика».

«Надеюсь, что и Дест, и Месси смогут сыграть. Лионель – лучший в мире, наши шансы увеличиваются, если он находится на поле. Посмотрим, будет ли он готов к матчу, решение будет принимать медицинский штаб и главный тренер», - цитирует испанского полузащитника sport.es.

Матч между «Барселоной» и «Атлетиком» состоится сегодня, 17 января, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Напомним, что у Месси повреждение двуглавой мышцы бедра.