Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман готов работать без трансферов. Об этом голландский специалист рассказал на пресс-конференции перед финальным матчем за Суперкубок Испании против «Атлетика».

«Я прекрасно осведомлён с финансовыми ограничениями нашего клуба. Если невозможно подписать новых игроков, то будем работать с теми, кто у нас есть», - поделился мнением Куман.

Наставник «Барселоны» также отметил, что клуб отказался отпустить вратаря Нето.

«Агент Нето просил клуб об уходе игрока, но мы сказали «нет». Он важный вратарь для нас, и мы хотим, чтобы все позиции были прикрыты», - высказался тренер.