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​Куман готов работать без трансферов

17 Января 2021, 11:40,

Global Look Press

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман готов работать без трансферов. Об этом голландский специалист рассказал на пресс-конференции перед финальным матчем за Суперкубок Испании против «Атлетика».

«Я прекрасно осведомлён с финансовыми ограничениями нашего клуба. Если невозможно подписать новых игроков, то будем работать с теми, кто у нас есть», - поделился мнением Куман.

Наставник «Барселоны» также отметил, что клуб отказался отпустить вратаря Нето.

«Агент Нето просил клуб об уходе игрока, но мы сказали «нет». Он важный вратарь для нас, и мы хотим, чтобы все позиции были прикрыты», - высказался тренер.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Рональд Куман
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