​Лапорта: «Месси сделает всё, чтобы остаться, пока «Барселона» удовлетворяет его потребности»

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16 Января 2021, 19:17,
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Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта высказался по поводу будущего нападающего Лионеля Месси.
«Я знаю, что он хочет остаться. И я знаю, что он сделает всё, что в его силах, чтобы остаться, пока клуб готов удовлетворять его потребности», - приводит слова Лапорты испанское издание Sport.
Стоит отметить, что из-за эпидемиологической обстановки выборы президента «Барселоны» были перенесены. В качестве новой даты обсуждается 28 февраля и 7 марта.
Жоан Лапорта является одним из трёх кандидатов на президентское кресло в «Барселоне», которое он уже занимал в период с 2003 по 2010 год.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Лионель Месси, Жоан Лапорта