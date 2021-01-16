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​Лапорта: «Месси сделает всё, чтобы остаться, пока «Барселона» удовлетворяет его потребности»

16 Января 2021, 19:17,

Global Look Press

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта высказался по поводу будущего нападающего Лионеля Месси.

«Я знаю, что он хочет остаться. И я знаю, что он сделает всё, что в его силах, чтобы остаться, пока клуб готов удовлетворять его потребности», - приводит слова Лапорты испанское издание Sport.

Стоит отметить, что из-за эпидемиологической обстановки выборы президента «Барселоны» были перенесены. В качестве новой даты обсуждается 28 февраля и 7 марта.

Жоан Лапорта является одним из трёх кандидатов на президентское кресло в «Барселоне», которое он уже занимал в период с 2003 по 2010 год.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Жоан Лапорта
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