​Лапорта: «Месси сделает всё, чтобы остаться, пока «Барселона» удовлетворяет его потребности»

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта высказался по поводу будущего нападающего Лионеля Месси.

«Я знаю, что он хочет остаться. И я знаю, что он сделает всё, что в его силах, чтобы остаться, пока клуб готов удовлетворять его потребности», - приводит слова Лапорты испанское издание Sport.

Стоит отметить, что из-за эпидемиологической обстановки выборы президента «Барселоны» были перенесены. В качестве новой даты обсуждается 28 февраля и 7 марта.

Жоан Лапорта является одним из трёх кандидатов на президентское кресло в «Барселоне», которое он уже занимал в период с 2003 по 2010 год.