Агент рассказал о планах Дениса Черышева

Футбольный агент Хинес Карвахаль, представляющий интересы полузащитника сборной России и «Валенсии» Дениса Черышева, отреагировал на слухи вокруг будущего своего клиента.

«Денису нравится в «Валенсии». Тренер ему доверяет, поэтому уходить он никуда не собирается. Это просто слухи», - сказал Карвахаль в интервью изданию «Спорт-экспресс».

Действующий трудовой договор 30-летнего россиянина с «летучими мышами» рассчитан до середины 2022-го года.

В нынешнем розыгрыше испанского чемпионата Черышев провел 11 матчей, в которых сделал два ассиста.

После 18 туров «Валенсия» занимает 14-е место в турнирной таблице.