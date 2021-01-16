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«Барселона» планирует усилиться защитником «Манчестер Юнайтед»

16 Января 2021, 12:19,

Global Look Press

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот попал в сферу интересов каталонской «Барселоны», об этом рапортует издание Calciomercato. «Сине-гранатовые» заявили о готовности приобрести 21-летнего португальского игрока.

Боссы каталонского клуба готовы заплатить за футболиста порядка 12 миллионов евро. Стоит отметить, что в настоящий момент Далот выступает на правах аренды за «Милан».

В сезоне-2020/2021 защитник провел в составе «россонери» 14 поединков во всех турнирах, записав на свой счет один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Диогу в 12 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Трансферы футбола - зима 2021, Диогу Далот
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
16 Января 2021, 13:46

А финансовых проблем у Барселоны всё, уже нету? Или они рассчитывают, что МЮ за просто так отдаст молодого защитника?

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