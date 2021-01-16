Выборы президента «Барселоны» будут перенесены

В пятницу, 15-го января, правительство Каталонии и представители футбольного клуба «Барселона» организовали рабочее заседание, на котором рассмотрели вопрос проведения выборов президента «сине-гранатовых».

Как информирует пресс-служба клуба, выборы президента не могут пройти в назначенный срок из-за напряженной эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции. Голосование планировали провести 24-го января, но из-за ограничений решили его перенести.

Ожидается, что выборы могут состояться седьмого марта. На пост президента «Барселоны» претендуют Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша.