Черышев прокомментировал результаты «Валенсии»

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15 Января 2021, 08:12,
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Хавбек «Валенсии» Денис Черышев высказался о результатах своей команды в последних поединках.
«Две последние победы придадут нам сил. Благодаря усердному труду мы добиваемся положительного результата. Наша задача - победить в следующем матче. Команда верит в главного тренера, мы хотим, чтобы он продолжал работать», - приводит слова российского полузащитника газета Marca.
После 18 туров чемпионата Испании «летучие мыши», набрав 19 баллов, занимают 14-е место в турнирной таблице. Следующий матч «Валенсия» проведет против «Алькоркона» в Кубке страны. Встреча состоится 17-го января.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Валенсия, Денис Черышев