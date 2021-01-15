Черышев прокомментировал результаты «Валенсии»

Хавбек «Валенсии» Денис Черышев высказался о результатах своей команды в последних поединках.

«Две последние победы придадут нам сил. Благодаря усердному труду мы добиваемся положительного результата. Наша задача - победить в следующем матче. Команда верит в главного тренера, мы хотим, чтобы он продолжал работать», - приводит слова российского полузащитника газета Marca.

После 18 туров чемпионата Испании «летучие мыши», набрав 19 баллов, занимают 14-е место в турнирной таблице. Следующий матч «Валенсия» проведет против «Алькоркона» в Кубке страны. Встреча состоится 17-го января.