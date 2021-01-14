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Рамос в последний момент решил сыграть с «Атлетиком», на предматчевой разминке он почувствовал дискомфорт

14 Января 2021, 23:15,

Global Look Press

В рамках полуфинала Суперкубка Испании мадридский «Реал» встретится с «Атлетиком» из Бильбао.

Изначально Deportes Cuatro сообщил, что Серхио Рамос получил повреждение на предматчевой разминке, но новость была опровергнута самим же издательством. Футболист почувствовал дискомфорт, но после общения с медицинским персоналом принял решение сыграть в сегодняшнем матче. Капитан «сливочных» вышел на поле с первых минут.

На данный момент идёт двенадцатая минута матча, счёт пока не открыт.

34-летний Рамос сыграл семнадцать игр за «Реал» в нынешнем сезоне, забил три гола и отдал одну голевую передачу.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
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