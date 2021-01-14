Рамос получил травму и не сыграет с «Атлетиком»

В рамках полуфинала Суперкубка Испании мадридский «Реал» встретится с «Атлетиком» из Бильбао.

Как сообщает Deportes Cuatro, на предматчевой разминке повреждение получил капитан мадридского клуба Серхио Рамос, который должен был выйти в стартовом составе «Реала», с первых минут вместо него на поле появится Начо Фернандес.

Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Отметим, что это уже не первая травма Рамоса в нынешнем сезоне. Действующее соглашение 34-летнего испанца с «Реалом» действует до 30 июня 2021 года, стороны пока не договорились о продлении контракта.