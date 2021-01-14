Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Рамос получил травму и не сыграет с «Атлетиком»

14 Января 2021, 22:59,

Global Look Press

В рамках полуфинала Суперкубка Испании мадридский «Реал» встретится с «Атлетиком» из Бильбао.

Как сообщает Deportes Cuatro, на предматчевой разминке повреждение получил капитан мадридского клуба Серхио Рамос, который должен был выйти в стартовом составе «Реала», с первых минут вместо него на поле появится Начо Фернандес.

Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Отметим, что это уже не первая травма Рамоса в нынешнем сезоне. Действующее соглашение 34-летнего испанца с «Реалом» действует до 30 июня 2021 года, стороны пока не договорились о продлении контракта.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Снегопад помешал «Реалу» забить «Осасуне»
Снегопад помешал «Реалу» забить «Осасуне»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола