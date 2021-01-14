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​«Барселона» утвердила трёх кандидатов на должность президента клуба

14 Января 2021, 19:12,

Global Look Press

«Барселона» посредством своего официального сайта сообщила об утверждении трёх кандидатов на должность президента клуба.

За президентское кресло поборются Жоан Лапорта (представлено 10722 подписи, проверено 9625 подписей), Виктор Фонт (4713, 4431) и Тони Фрейша (2822, 2634).

Эмили Руссо снял свою кандидатуру в процессе проверки подписей.

В пятницу начинается избирательная кампания, кульминацией которой станут непосредственно выборы. Они пройдут в воскресенье, двадцать четвёртого января.

После отставки Хосепа Бартомеу президентом «Барселоны» на временной основе стал Карлес Тускетс.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Жоан Лапорта, Виктор Фонт, Тони Фрейша
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
14 Января 2021, 19:15

лишь бы не Фонт, он не здоровый

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