​«Барселона» утвердила трёх кандидатов на должность президента клуба

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14 Января 2021, 19:12,
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«Барселона» посредством своего официального сайта сообщила об утверждении трёх кандидатов на должность президента клуба.
За президентское кресло поборются Жоан Лапорта (представлено 10722 подписи, проверено 9625 подписей), Виктор Фонт (4713, 4431) и Тони Фрейша (2822, 2634).
Эмили Руссо снял свою кандидатуру в процессе проверки подписей.
В пятницу начинается избирательная кампания, кульминацией которой станут непосредственно выборы. Они пройдут в воскресенье, двадцать четвёртого января.
После отставки Хосепа Бартомеу президентом «Барселоны» на временной основе стал Карлес Тускетс.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Жоан Лапорта, Виктор Фонт, Тони Фрейша
лишь бы не Фонт, он не здоровый