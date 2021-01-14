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​«Барселона» участвовала в серии пенальти впервые с 1998 года

14 Января 2021, 15:42,

Global Look Press

Во вторник вечером «Барселона» оформила билет в финал Суперкубка Испании. Каталонцы обыграли «Реал Сосьедад», правда, лишь по итогам серии пенальти после ничьей 1:1.

Как сообщает в Twitter журналист Педро Мартин, «Барселона» участвовала в серии послематчевых пенальти впервые с 1998 года. Тогда «сине-гранатовые» обыграли «Мальорку» в серии одиннадцатиметровых в финале национального кубка.

Финальный матч за Суперкубок Испании пройдёт в ближайшее воскресенье, семнадцатого января. «Барселона» сразится за трофей с победителем второго полуфинала, в котором сойдутся «Реал» и «Атлетик» из Бильбао.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона
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