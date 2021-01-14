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​Кандидат в президенты «Барселоны»: «Я разговариваю с Хави больше, чем со своей женой»

14 Января 2021, 14:39,

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Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт высказался по поводу Хави, которого то и дело связывают с возвращением в каталонский клуб в какой-либо роли.

«Общаюсь ли я с Хави? Сейчас я разговариваю с ним больше, чем со своей женой. Мы говорим о многом. Он действительно спрашивает меня, как проходит президентская кампания, но также интересуется и другими вопросами.

Мы имеем конкурентоспособный проект. Присутствие в нём таких людей, как Хави, может быть одной из основных причин, почему Лионель Месси может чувствовать себя комфортно в нашем проекте», - приводит слова Фонта Mundo Deportivo.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Хави Эрнандес, Виктор Фонт
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