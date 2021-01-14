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Торрейра может перейти в «Валенсию»

14 Января 2021, 13:21,

Global Look Press

Хавбек лондонского «Арсенала» Лукас Торрейра, играющий на правах аренды за мадридский «Атлетико», может перебраться в другой испанский клуб.

Согласно данным издания Daily Mail, новым местом работы 24-летнего полузащитника станет «Валенсия». «Арсенал» недоволен игровыми минутами Торрейры в стане «матрасников» и собирается отдать его в аренду другому клубу.

Уругвайский футболист провел семь поединков в испанской Примере, в которых отметился одним забитым мячом.

После 18 туров «Валенсия» набрала 19 баллов и располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Валенсия, Трансферы футбола - зима 2021, Лукас Торрейра
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