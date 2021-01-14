Торрейра может перейти в «Валенсию»

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14 Января 2021, 13:21,
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Хавбек лондонского «Арсенала» Лукас Торрейра, играющий на правах аренды за мадридский «Атлетико», может перебраться в другой испанский клуб.
Согласно данным издания Daily Mail, новым местом работы 24-летнего полузащитника станет «Валенсия». «Арсенал» недоволен игровыми минутами Торрейры в стане «матрасников» и собирается отдать его в аренду другому клубу.
Уругвайский футболист провел семь поединков в испанской Примере, в которых отметился одним забитым мячом.
После 18 туров «Валенсия» набрала 19 баллов и располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Валенсия, Трансферы футбола - зима 2021, Лукас Торрейра