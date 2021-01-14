Торрейра может перейти в «Валенсию»

Хавбек лондонского «Арсенала» Лукас Торрейра, играющий на правах аренды за мадридский «Атлетико», может перебраться в другой испанский клуб.

Согласно данным издания Daily Mail, новым местом работы 24-летнего полузащитника станет «Валенсия». «Арсенал» недоволен игровыми минутами Торрейры в стане «матрасников» и собирается отдать его в аренду другому клубу.

Уругвайский футболист провел семь поединков в испанской Примере, в которых отметился одним забитым мячом.

После 18 туров «Валенсия» набрала 19 баллов и располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.