Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Облак чувствует себя лидером «Атлетико»

13 Января 2021, 21:25,

Global Look Press

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак высказался о своей роли в команде.

«Это логично, я здесь семь сезонов. Я чувствую себя одним из лидеров, но есть много игроков, которые так себя чувствуют», - заявил словенец, сообщает Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Ян провёл за клуб 22 игры во всех турнирах и пропустил 14 мячей. Облак также 5 раз выходил за сборную Словении в Лиге наций, где пропустил ни одного мяча. «Атлетико» на данный момент находится на первом месте в Ла Лиге с 41 очком, опережая мадридский «Реал» на 4 балла, при этом «матрасники» имеют два матча в запасе.
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Атлетико Мадрид, Ян Облак, Ла Лига
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