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Мусса Дембеле сменил «Лион» на «Атлетико»

13 Января 2021, 20:57,

Global Look Press

Форвард «Лиона» Мусса Дембеле завершил переход в мадридский «Атлетико» на правах аренды. 24-летний француз проведет остаток сезона в стане лидеров Ла Лиги, за что «матрасники» заплатят 1,5 миллиона евро. Также у команды Диего Симеоне есть право выкупа контракта Дембеле за 33,5 млн евро и до 5 миллионов в виде бонусов за результаты. «Лион» также добился права на десятую часть от суммы следующего трансфера футболиста.

Воспитанник «ПСЖ» также поиграл в «Фулхэме» и «Селтике». В текущем сезоне на его счету 16 матчей и один гол. Трансферная стоимость Мусса Дембеле оценивается в 30 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Атлетико Мадрид, Лион, Мусса Дембеле
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