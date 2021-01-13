Мусса Дембеле сменил «Лион» на «Атлетико»

Форвард «Лиона» Мусса Дембеле завершил переход в мадридский «Атлетико» на правах аренды. 24-летний француз проведет остаток сезона в стане лидеров Ла Лиги, за что «матрасники» заплатят 1,5 миллиона евро. Также у команды Диего Симеоне есть право выкупа контракта Дембеле за 33,5 млн евро и до 5 миллионов в виде бонусов за результаты. «Лион» также добился права на десятую часть от суммы следующего трансфера футболиста.

Воспитанник «ПСЖ» также поиграл в «Фулхэме» и «Селтике». В текущем сезоне на его счету 16 матчей и один гол. Трансферная стоимость Мусса Дембеле оценивается в 30 миллионов евро.