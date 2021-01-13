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​«Марсель» отказался подписывать Диего Косту

13 Января 2021, 16:52,

Global Look Press

Нападающий Диего Коста, который недавно расторг контракт с «Атлетико», не перейдёт в «Марсель». Как сообщает La Provence, провансальцы вели предварительные переговоры с испанским форвардом, но требование по зарплате в размере 8 миллионов евро в год оказалось слишком высоким для клуба из Лиги 1.

По данным источника, заинтересованность в услугах Диего Косты также выражает английский «Вулверхэмптон», однако контактов между сторонами пока что не было. Стоит сказать, что Коста в своё время уже выступал в Премьер-лиге, где защищал цвета «Челси» в период с 2014 по 2017 год.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Марсель, Вулверхэмптон, Диего Коста, Трансферы футбола - зима 2021
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