​«Марсель» отказался подписывать Диего Косту

Нападающий Диего Коста, который недавно расторг контракт с «Атлетико», не перейдёт в «Марсель». Как сообщает La Provence, провансальцы вели предварительные переговоры с испанским форвардом, но требование по зарплате в размере 8 миллионов евро в год оказалось слишком высоким для клуба из Лиги 1.

По данным источника, заинтересованность в услугах Диего Косты также выражает английский «Вулверхэмптон», однако контактов между сторонами пока что не было. Стоит сказать, что Коста в своё время уже выступал в Премьер-лиге, где защищал цвета «Челси» в период с 2014 по 2017 год.