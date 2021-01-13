Отношения Винисиуса и Зидана испортились из-за мобильного телефона

В текущем сезоне вингер «Реала» Винисиус Жуниор провёл двадцать один матч во всех соревнованиях, хотя нельзя сказать, что положение бразильца стабильно. Так, например, в четырёх последних играх команды в Ла Лиге Винисиус провёл на поле только двадцать одну минуту.

Как сообщает Cuatro со ссылкой на AS, отношения между Винисиусом и Зинедином Зиданом испортились ещё летом перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Тогда бразильский футболист позволил себе достать мобильный телефон во время разговора тренера с командой. Винисиус уткнулся в телефон, когда узнал, что не попадёт в стартовый состав.