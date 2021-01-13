​Месси пропустил утреннюю тренировку перед полуфиналом Суперкубка

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пропустил утреннее занятие команды перед полуфиналом Суперкубка против «Реала Сосьедад». Об этом на своих страницах сообщает Football Espana со ссылкой на издание Sport.

Ранее на пресс-конференции Рональд Куман заявлял, что Месси находится в хорошем состоянии.

Полуфинальный матч Суперкубка Испании между «Реалом Сосьедад» и «Барселоной» пройдёт в среду. Стартовый свисток прозвучит в одиннадцать часов вечера по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию.

Добавим, что вторую путёвку в финал в четверг разыграют «Реал» и «Атлетик» из Бильбао.