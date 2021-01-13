​Месси пропустил утреннюю тренировку перед полуфиналом Суперкубка

|
13 Января 2021, 14:22,
|
|
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пропустил утреннее занятие команды перед полуфиналом Суперкубка против «Реала Сосьедад». Об этом на своих страницах сообщает Football Espana со ссылкой на издание Sport.
Ранее на пресс-конференции Рональд Куман заявлял, что Месси находится в хорошем состоянии.
Полуфинальный матч Суперкубка Испании между «Реалом Сосьедад» и «Барселоной» пройдёт в среду. Стартовый свисток прозвучит в одиннадцать часов вечера по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию.
Добавим, что вторую путёвку в финал в четверг разыграют «Реал» и «Атлетик» из Бильбао.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Лионель Месси