Дембеле пройдёт медосмотр перед трансфером в «Атлетико»

Форвард Мусса Дембеле переходит из «Лиона» в мадридский «Атлетико». Как сообщает газета Marca, 24-летний французский нападающий сегодня, 13-го января, пройдет медицинский осмотр, после чего подпишет договор.

Ранее стало известно, что «матрасники» арендуют футболиста до завершения текущего сезона. В соглашении будет прописан пункт о выкупе за 35 миллионов евро.

Мусса защищал цвета «Лиона» с 2018-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции нападающий провел 16 поединков, записав на свой счет один забитый мяч.

«Атлетико» лидирует в Примере с 4-очковым отрывом от ближайшего преследователя. При этом у команды Симеоне есть два матча в запасе.