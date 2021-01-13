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Дембеле пройдёт медосмотр перед трансфером в «Атлетико»

13 Января 2021, 10:25,

Global Look Press

Форвард Мусса Дембеле переходит из «Лиона» в мадридский «Атлетико». Как сообщает газета Marca, 24-летний французский нападающий сегодня, 13-го января, пройдет медицинский осмотр, после чего подпишет договор.

Ранее стало известно, что «матрасники» арендуют футболиста до завершения текущего сезона. В соглашении будет прописан пункт о выкупе за 35 миллионов евро.

Мусса защищал цвета «Лиона» с 2018-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции нападающий провел 16 поединков, записав на свой счет один забитый мяч.

«Атлетико» лидирует в Примере с 4-очковым отрывом от ближайшего преследователя. При этом у команды Симеоне есть два матча в запасе.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Атлетико Мадрид, Трансферы футбола - зима 2021, Мусса Дембеле
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