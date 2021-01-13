«Реал» продаст 6 игроков ради трансфера Мбаппе

Руководство мадридского «Реала» планирует оформить переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно, утверждает издание AS.

Согласно данным источника, «королевский» клуб намерен заработать на продаже своих футболистов, после чего эти деньги вложит в сделку по Мбаппе. «Галактикос» намерены расстаться с Гаретом Бэйлом, Иско, Марсело, Дани Себальосом, Лукой Йовичем и Браимом Диасом.

Кроме того, мадридский гранд рассчитывает воспользоваться ситуацией с истекающим соглашением Мбаппе, тем самым снизив стоимость 22-летнего игрока.

В сезоне-2020/2021 Килиан провел 15 матчей, отметившись 12 голами и пятью ассистами.