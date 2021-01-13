Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Реал» продаст 6 игроков ради трансфера Мбаппе

13 Января 2021, 08:59,

Global Look Press

Руководство мадридского «Реала» планирует оформить переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно, утверждает издание AS.

Согласно данным источника, «королевский» клуб намерен заработать на продаже своих футболистов, после чего эти деньги вложит в сделку по Мбаппе. «Галактикос» намерены расстаться с Гаретом Бэйлом, Иско, Марсело, Дани Себальосом, Лукой Йовичем и Браимом Диасом.

Кроме того, мадридский гранд рассчитывает воспользоваться ситуацией с истекающим соглашением Мбаппе, тем самым снизив стоимость 22-летнего игрока.

В сезоне-2020/2021 Килиан провел 15 матчей, отметившись 12 голами и пятью ассистами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Килиан Мбаппе, Трансферы футбола - лето 2021
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола