«Реал» продаст 6 игроков ради трансфера Мбаппе

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13 Января 2021, 08:59,
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Руководство мадридского «Реала» планирует оформить переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно, утверждает издание AS.
Согласно данным источника, «королевский» клуб намерен заработать на продаже своих футболистов, после чего эти деньги вложит в сделку по Мбаппе. «Галактикос» намерены расстаться с Гаретом Бэйлом, Иско, Марсело, Дани Себальосом, Лукой Йовичем и Браимом Диасом.
Кроме того, мадридский гранд рассчитывает воспользоваться ситуацией с истекающим соглашением Мбаппе, тем самым снизив стоимость 22-летнего игрока.
В сезоне-2020/2021 Килиан провел 15 матчей, отметившись 12 голами и пятью ассистами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Килиан Мбаппе, Трансферы футбола - лето 2021