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«Севилья» не смогла остановить победный темп «Атлетико»

13 Января 2021, 01:31,

Global Look Press

Мадридский «Атлетико» сделал ещё один шаг к чемпионству, обыграв «Севилью» со счётом 2:0. Андалусийцы не столь грозны, но в этом сезоне побьются за право играть в главном еврокубке. Команда Диего Симеоне привычно сыграла рационально и использовала свои моменты, которых было не так много. На 17-й минуте Анхель Корреа получил мяч в штрафной и с разворота метко пробил. Спустя час игрового времени столичная команда поставила точку в контратаке, когда Сауль с близкого расстояния не мог промахнуться.

«Атлетико» на четыре очка оторвался от ближайшего преследователя и имеет две встречи в запасе.

Протокол игры  
Атлетико М 2:0 Севилья
(1:0) Корреа Анхель 17'    
(2:0) Ньигес Сауль 76'    
Облак Ян Триппьер Киран Хименес Хосе Савич Стефан   57' Эрмосо Марио Карраско Янник   88' (Фелипе Аугусто IV (   88') Коке Хорхе   48' Льоренте Маркос Лемар Тома   66' (Ньигес Сауль (   66') Корреа Анхель   66' (Фелиш Жоау (   66') Суарес Луис   82' (Торрейра Лукас (   82')
Запасные: Грбич Иво Лоди Ренан Кондогбия Жоффрей Врсалько Шиме Шапоньич Иван Сан Роман Мигель Сориано Марио Витоло Виктор
Буну Яссин Навас Хесус   78' (Де Йонг Люк (   78') Кунде Жюль Карлос Диего Сантос Акунья Маркос Ракитич Иван Фернандо Режес Хордан Хоан   59' (Оскар Родригес (   59') Сусо Хесус   78' (Торрес Оливер (   78') Эн-Несири Юссеф   84' (Мунир Эль-Хаддади (   84') Окампос Лукас
Запасные: Идрисси Уссама Гудель Неманья Диас Хавьер Васкес Франко Рекик Карим Серхи Гомес Видаль Алеш Пастор Альфонсо
12 января. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Атлетико Мадрид, Севилья
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