«Севилья» не смогла остановить победный темп «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» сделал ещё один шаг к чемпионству, обыграв «Севилью» со счётом 2:0. Андалусийцы не столь грозны, но в этом сезоне побьются за право играть в главном еврокубке. Команда Диего Симеоне привычно сыграла рационально и использовала свои моменты, которых было не так много. На 17-й минуте Анхель Корреа получил мяч в штрафной и с разворота метко пробил. Спустя час игрового времени столичная команда поставила точку в контратаке, когда Сауль с близкого расстояния не мог промахнуться.

«Атлетико» на четыре очка оторвался от ближайшего преследователя и имеет две встречи в запасе.