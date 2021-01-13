«Севилья» не смогла остановить победный темп «Атлетико»

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13 Января 2021, 01:31,
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Мадридский «Атлетико» сделал ещё один шаг к чемпионству, обыграв «Севилью» со счётом 2:0. Андалусийцы не столь грозны, но в этом сезоне побьются за право играть в главном еврокубке. Команда Диего Симеоне привычно сыграла рационально и использовала свои моменты, которых было не так много. На 17-й минуте Анхель Корреа получил мяч в штрафной и с разворота метко пробил. Спустя час игрового времени столичная команда поставила точку в контратаке, когда Сауль с близкого расстояния не мог промахнуться.
«Атлетико» на четыре очка оторвался от ближайшего преследователя и имеет две встречи в запасе.
Протокол игры
|Атлетико М
|2:0
|Севилья
|(1:0) Корреа Анхель 17'
|(2:0) Ньигес Сауль 76'
Облак Ян • Триппьер Киран • Хименес Хосе • Савич Стефан • 57'Эрмосо Марио • Карраско Янник 88' ( Фелипе Аугусто IV ( 88') • Коке Хорхе • 48'Льоренте Маркос • Лемар Тома 66' ( Ньигес Сауль ( 66') • Корреа Анхель 66' ( Фелиш Жоау ( 66') • Суарес Луис 82' ( Торрейра Лукас ( 82')
Запасные: Грбич Иво • Лоди Ренан • Кондогбия Жоффрей • Врсалько Шиме • Шапоньич Иван • Сан Роман Мигель • Сориано Марио • Витоло Виктор
Буну Яссин • Навас Хесус 78' ( Де Йонг Люк ( 78') • Кунде Жюль • Карлос Диего Сантос • Акунья Маркос • Ракитич Иван • Фернандо Режес • Хордан Хоан 59' ( Оскар Родригес ( 59') • Сусо Хесус 78' ( Торрес Оливер ( 78') • Эн-Несири Юссеф 84' ( Мунир Эль-Хаддади ( 84') • Окампос Лукас
Запасные: Идрисси Уссама • Гудель Неманья • Диас Хавьер • Васкес Франко • Рекик Карим • Серхи Гомес • Видаль Алеш • Пастор Альфонсо
12 января. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Атлетико Мадрид, Севилья