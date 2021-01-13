Ильяраменди: «Мы не боимся «Барселону»

Полузащитник «Реал Сосьедада» Ильяраменди Асьер поделился ожиданиями от матча против «Барселоны» в 1/2 финала Суперкубка Испании.

«В самом начале сезона у них мало что получалось, но это обусловлено сменой тренера и требованиями нового наставника. Сейчас «Барселона» показывает отличные результаты, но для нас это ничего не значит, мы уже показали, что способны на многое. Мы понимаем, что они лучше нас во многих аспектах, но мы всё равно можем победить – это здорово. Наша команда никого не боится, мы знаем, как нужно играть против «Барселоны», просто выйдем на поле и покажем свой максимум», - цитирует Ильяраменди Marca.