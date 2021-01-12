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Де Йонг: «Барселона» начала играть лучше по сравнению с началом сезона»

12 Января 2021, 23:51,

Global Look Press

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг пообщался с представителями СМИ перед матчем полуфинала Суперкубка Испании против «Реал Сосьедада».

«Я чувствую себя хорошо, команда стала играть лучше по сравнению с началом сезона. Мы уже выиграли несколько игр в 2021 году – это здорово.

Не знаю, являемся ли мы фаворитами в матче с «Реал Сосьедадом», но «Барселона» всегда должна бороться за трофеи. Мы хотим победить завтра.

«Реал Сосьедад» - очень хорошая команда, они здорово играют в обороне. Это будет тяжёлый матч, но мы должны проходить дальше», - цитирует де Йонга Marca.

Матч между «Реал Сосьедадом» и «Барселоной» состоится завтра, 13 января, в 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Френки де Йонг
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