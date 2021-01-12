Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Абелардо снова возглавил «Алавес»

12 Января 2021, 17:48,

Depositphotos

«Алавес» назначил нового главного тренера спустя несколько часов после отставки Пабло Мачина. Команду снова возглавил Абелардо Фернандес, который уже занимал эту должность в период с начала декабря 2017 года по конец июня 2019 года. Тогда в 69 матчах под руководством Абелардо «Алавес» добился 28 побед при 14 ничьих и 27 поражениях. При Абелардо команда занимала в Ла Лиге четырнадцатое и одиннадцатое места.

На текущий момент «Алавес» идёт в Ла Лиге только шестнадцатым, опережая зону вылета всего лишь на два зачётных балла.

Ближайший матч «Алавес» проведёт 16 января – против «Альмерии» в Кубке Испании.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Алавес, Абелардо Фернандес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру
Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола