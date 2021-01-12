​Абелардо снова возглавил «Алавес»

«Алавес» назначил нового главного тренера спустя несколько часов после отставки Пабло Мачина. Команду снова возглавил Абелардо Фернандес, который уже занимал эту должность в период с начала декабря 2017 года по конец июня 2019 года. Тогда в 69 матчах под руководством Абелардо «Алавес» добился 28 побед при 14 ничьих и 27 поражениях. При Абелардо команда занимала в Ла Лиге четырнадцатое и одиннадцатое места.

На текущий момент «Алавес» идёт в Ла Лиге только шестнадцатым, опережая зону вылета всего лишь на два зачётных балла.

Ближайший матч «Алавес» проведёт 16 января – против «Альмерии» в Кубке Испании.