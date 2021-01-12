«Уэска» тоже уволила тренера

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12 Января 2021, 14:50,
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Мичел покинул должность главного тренера «Уэски». Случилось это после домашнего поражения команды от «Бетиса» с результатом 0:2.
Пресс-служба «Уэски» сообщает о том, что решение об отставке тренера получилось тяжёлым, однако в клубе верят, что смена наставника придаст команде необходимый импульс.
После восемнадцати игр «Уэска» замыкает турнирную таблицу чемпионата Испании. Команда имеет в своём активе только одну победу.
Отметим, что под руководством Мичела в прошлом сезоне «Уэска» заняла первое место во втором по рангу футбольном дивизионе Испании.
Ранее мы сообщали об увольнении Пабло Мачина с должности наставника «Алавеса».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Уэска, Мичел