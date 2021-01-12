«Уэска» тоже уволила тренера

Мичел покинул должность главного тренера «Уэски». Случилось это после домашнего поражения команды от «Бетиса» с результатом 0:2.

Пресс-служба «Уэски» сообщает о том, что решение об отставке тренера получилось тяжёлым, однако в клубе верят, что смена наставника придаст команде необходимый импульс.

После восемнадцати игр «Уэска» замыкает турнирную таблицу чемпионата Испании. Команда имеет в своём активе только одну победу.

Отметим, что под руководством Мичела в прошлом сезоне «Уэска» заняла первое место во втором по рангу футбольном дивизионе Испании.

Ранее мы сообщали об увольнении Пабло Мачина с должности наставника «Алавеса».