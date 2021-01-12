Вальдес может вернуться в «Барселону»

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12 Января 2021, 13:17,
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Экс-голкипер сборной Испании и «Барселоны» Виктор Вальдес может вернуться в стан «сине-гранатовых». Как информирует издание Mundo Deportivo, это произойдет в том случае, если на предстоящих выборах президента победит Жоан Лапорта
Стоит отметить, что Лапорту и Вальдеса связывают хорошие дружеские отношения.
В 2019-м году Виктор был утвержден на посту наставника молодежной команды «Барселоны», однако проработал с коллективом всего три месяца. В настоящий момент он тренирует команду «Орта», играющую в третьем дивизионе чемпионата Испании.
За «Барселону» Вальдес выступал с 2002-го по 2014-й год.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Виктор Вальдес