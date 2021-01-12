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Вальдес может вернуться в «Барселону»

12 Января 2021, 13:17,

fratria.ru

Экс-голкипер сборной Испании и «Барселоны» Виктор Вальдес может вернуться в стан «сине-гранатовых». Как информирует издание Mundo Deportivo, это произойдет в том случае, если на предстоящих выборах президента победит Жоан Лапорта

Стоит отметить, что Лапорту и Вальдеса связывают хорошие дружеские отношения.

В 2019-м году Виктор был утвержден на посту наставника молодежной команды «Барселоны», однако проработал с коллективом всего три месяца. В настоящий момент он тренирует команду «Орта», играющую в третьем дивизионе чемпионата Испании.

За «Барселону» Вальдес выступал с 2002-го по 2014-й год.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Виктор Вальдес
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