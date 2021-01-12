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«Алавес» объявил об отставке главного тренера

12 Января 2021, 12:39,

Depositphotos

Руководство «Алавеса» приняло решение уволить Пабло Мачина с поста главного тренера команды, об этом рапортует пресс-служба испанского клуба.

Исполняющим обязанности рулевого назначен Хавьер Кабельо, который ранее занимал должность помощника Мачина. До «Алавеса» Мачин отметился работой в «Севилье», «Эспаньоле», китайском «Циндао Хайню» и нескольких других клубах.

После 18 туров чемпионата Испании «Алавес» набрал 18 баллов и занимает 16-е место в турнирной таблице. Следующий матч в Примере баскский коллектив проведет на своем поле против «Севильи». Встреча состоится во вторник, 19-го января.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Алавес, Пабло Мачин
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