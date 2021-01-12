Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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Брайтвайт не планирует покидать «Барселону»

12 Января 2021, 10:36,

Global Look Press

Нападающий каталонской «Барселоны» Мартин Брайтвайт ответил на вопрос о своем будущем в стане «сине-гранатовых».

«Покину ли я «Барселону» зимой? Нет, я точно не уйду из клуба в текущее трансферное окно. В конце сезона я тоже останусь здесь. Хочу продолжить выступать за команду и в следующем сезоне», - приводит слова датского футболиста TV3.

Напомним, что 29-летний нападающий пополнил ряды каталонского гранда в феврале 2020-го года. Клуб пригласил Мартина из-за травм основных форвардов команды.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Брайтвайт принял участие в 15 поединках, записав на свой счет два забитых мяча.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Мартин Брайтвайт
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