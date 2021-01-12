IFFHS: Симеоне - лучший клубный тренер десятилетия

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12 Января 2021, 09:59,
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IFFHS (федерация футбольной истории и статистики) назвала лучшего клубного тренера последнего десятилетия.
Первое место в рейтинге занял аргентинский специалист Диего Симеоне, ныне работающий в мадридском «Атлетико». Он занимает пост рулевого «матрасников» с 2011-го года. Под руководством Симеоне клуб становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Лигу Европы, а также два раза доходил до финала Лиги чемпионов.
Вторую строчку в рейтинге занял испанский наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Тройку лучших замкнул немец Юрген Клопп из «Ливерпуля».
В десятку также включены: Жозе Моуринью, Массимилиано Аллегри, Унаи Эмери, Зинедин Зидан, Карло Анчелотти, Маурисио Почеттино, Марсело Гальярдо.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Диего Симеоне