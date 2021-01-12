Бускетс: «Барселона» окрепла и стала играть более уверенно»

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12 Января 2021, 09:33,
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Хавбек каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс высказался о выступлении «сине-гранатовых» в нынешнем сезоне.
«Наша команда стала крепче, сейчас мы играем более уверенно. «Барселона» продолжает создавать моменты, но теперь чаще их реализует. Надеюсь, мы продолжим улучшаться», - передает слова полузащитника газета Marca.
В текущем сезоне Примеры Бускетс сыграл 17 поединков.
После 18 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 34 балла и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Атлетико» на четыре балла. При этом у мадридского клуба есть три матча в запасе.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Серхио Бускетс