Бускетс: «Барселона» окрепла и стала играть более уверенно»

Хавбек каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс высказался о выступлении «сине-гранатовых» в нынешнем сезоне.

«Наша команда стала крепче, сейчас мы играем более уверенно. «Барселона» продолжает создавать моменты, но теперь чаще их реализует. Надеюсь, мы продолжим улучшаться», - передает слова полузащитника газета Marca.

В текущем сезоне Примеры Бускетс сыграл 17 поединков.

После 18 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 34 балла и занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Атлетико» на четыре балла. При этом у мадридского клуба есть три матча в запасе.