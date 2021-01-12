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Месси - лучший плеймейкер десятилетия по версии IFFHS

12 Января 2021, 08:26,

Depositphotos

IFFHS (федерация футбольной истории и статистики) определила лучшего плеймейкера за последние десять лет. Первую строчку в рейтинге занял Лионель Месси, выступающий за каталонскую «Барселону».

На второй позиции расположился бывший полузащитник «сине-гранатовых» и сборной Испании Андрес Иньеста, а топ-3 замкнул хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич.

Также в десятку лучших, по мнению федерации футбольной истории и статистики, входят: Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Тони Кроос («Реал»), Эден Азар («Реал»), Неймар («ПСЖ»), Месут Озил («Арсенал»), Андреа Пирло, Яя Туре.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси
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Комментарии (4)
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0
Misha_diablo_football
12 Января 2021, 09:55

Мастер на все руки и ноги, инопланетный тутитам в человеческом обличии....

3
Кар Карыч
12 Января 2021, 09:32

И швец, и жнец, и на дуде игрец...., короче, трындец!

2
CELTIC FROST
12 Января 2021, 09:23

Яя Туре - десятое место за целое десятилетие. А вот Хави.например. в десятку не вошел. Однако)) вот что делает BLM животворящий)

0
Артур Измаилов
12 Января 2021, 11:52

Зато там какой то неймар и озЫл, который в свои лучшие годы близко даже не стоял тому же Пирло, Иньесте и Хави

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