Месси - лучший плеймейкер десятилетия по версии IFFHS

IFFHS (федерация футбольной истории и статистики) определила лучшего плеймейкера за последние десять лет. Первую строчку в рейтинге занял Лионель Месси, выступающий за каталонскую «Барселону».

На второй позиции расположился бывший полузащитник «сине-гранатовых» и сборной Испании Андрес Иньеста, а топ-3 замкнул хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич.

Также в десятку лучших, по мнению федерации футбольной истории и статистики, входят: Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Тони Кроос («Реал»), Эден Азар («Реал»), Неймар («ПСЖ»), Месут Озил («Арсенал»), Андреа Пирло, Яя Туре.