Месси - лучший плеймейкер десятилетия по версии IFFHS

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12 Января 2021, 08:26,
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IFFHS (федерация футбольной истории и статистики) определила лучшего плеймейкера за последние десять лет. Первую строчку в рейтинге занял Лионель Месси, выступающий за каталонскую «Барселону».
На второй позиции расположился бывший полузащитник «сине-гранатовых» и сборной Испании Андрес Иньеста, а топ-3 замкнул хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич.
Также в десятку лучших, по мнению федерации футбольной истории и статистики, входят: Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Тони Кроос («Реал»), Эден Азар («Реал»), Неймар («ПСЖ»), Месут Озил («Арсенал»), Андреа Пирло, Яя Туре.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лионель Месси
Мастер на все руки и ноги, инопланетный тутитам в человеческом обличии....
И швец, и жнец, и на дуде игрец...., короче, трындец!
Яя Туре - десятое место за целое десятилетие. А вот Хави.например. в десятку не вошел. Однако)) вот что делает BLM животворящий)
Зато там какой то неймар и озЫл, который в свои лучшие годы близко даже не стоял тому же Пирло, Иньесте и Хави