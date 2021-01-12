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Это'О назвал футболиста, который заменит Месси в «Барселоне»

12 Января 2021, 08:19,

Global Look Press

Экс-футболист каталонской «Барселоны» Самюэль Это'О назвал игрока, который может заменить аргентинского форварда Лионеля Месси в составе «сине-гранатовых».

«Этим игроком является Ансу Фати. В своем возрасте он уже показывает невероятную игру. «Барселоне» нужно подготовиться и позаботиться о нем. Думаю, Ансу может заменить Лионеля», - цитирует камерунца газета Marca.

Напомним, что Фати является воспитанником футбольной академии каталонского клуба.

В текущем сезоне чемпионата Испании 18-летний нападающий провел семь поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси, Ансу Фати, Самюэль Это'О
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