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Вальдано: «Если Рамос не продлит контракт с «Реалом», то это будет ошибкой для обеих сторон»

12 Января 2021, 00:54,

Global Look Press

Экс-директор «Реала» Хорхе Вальдано высказался о ситуации с контрактом защитника «сливочных» Серхио Рамоса.

«Думаю, что Рамос в конце концов заключит новое соглашение с «Реалом». Если этого не произойдёт, то это будет ошибкой как для футболиста, так и для клуба. Такая же ситуация произошла с Роналду. В результате этого решения «Реал» вылетел из Лиги чемпионов, а португалец остался без «Золотого мяча», - цитирует Вальдано Goal.

Напомним, что действующее соглашение Рамоса с мадридским клубом истекает в конце нынешнего сезона. Стороны уже продолжительное время не могут договориться о продлении контракта.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос, Хорхе Вальдано
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