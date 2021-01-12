Вальдано: «Если Рамос не продлит контракт с «Реалом», то это будет ошибкой для обеих сторон»

Экс-директор «Реала» Хорхе Вальдано высказался о ситуации с контрактом защитника «сливочных» Серхио Рамоса.

«Думаю, что Рамос в конце концов заключит новое соглашение с «Реалом». Если этого не произойдёт, то это будет ошибкой как для футболиста, так и для клуба. Такая же ситуация произошла с Роналду. В результате этого решения «Реал» вылетел из Лиги чемпионов, а португалец остался без «Золотого мяча», - цитирует Вальдано Goal.

Напомним, что действующее соглашение Рамоса с мадридским клубом истекает в конце нынешнего сезона. Стороны уже продолжительное время не могут договориться о продлении контракта.