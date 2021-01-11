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«Севилья» летом подпишет голкипера «Эйбара» Дмитровича

11 Января 2021, 23:41,

Global Look Press

Голкипер «Эйбара» Марко Дмитрович сменит клуб летом.

Как сообщает Estadio Deportivo, соглашения с 28-летним сербом достигла «Севилья». Отмечается, что контакт Дмитровича с «Эйбаром» рассчитан до 30 июня 2021 года, таким образом, он присоединится к своему новому клубу в статусе свободного агента.

Дмитрович вышел в «Эйбаре» на новый уровень и привлёк к себе внимание сразу нескольких европейских клубов. Интересно, что трансферная стоимость голкипера оценивается в десять миллионов евро, но испанскому клубу не удастся заработать на его продаже.

В активе Марко шестнадцать матчей за сборную Сербии, за которую он дебютировал в ноябре 2017 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Севилья, Эйбар, Марко Дмитрович
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