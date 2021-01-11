«Севилья» летом подпишет голкипера «Эйбара» Дмитровича

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11 Января 2021, 23:41,
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Голкипер «Эйбара» Марко Дмитрович сменит клуб летом.
Как сообщает Estadio Deportivo, соглашения с 28-летним сербом достигла «Севилья». Отмечается, что контакт Дмитровича с «Эйбаром» рассчитан до 30 июня 2021 года, таким образом, он присоединится к своему новому клубу в статусе свободного агента.
Дмитрович вышел в «Эйбаре» на новый уровень и привлёк к себе внимание сразу нескольких европейских клубов. Интересно, что трансферная стоимость голкипера оценивается в десять миллионов евро, но испанскому клубу не удастся заработать на его продаже.
В активе Марко шестнадцать матчей за сборную Сербии, за которую он дебютировал в ноябре 2017 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Севилья, Эйбар, Марко Дмитрович