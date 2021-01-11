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​Брайтвайт: «Мне нравится, что «Барселона» ищет нового нападающего»

11 Января 2021, 17:38,

Global Look Press

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт дал комментарий по поводу поиска клубом нового форварда. Ранее о желании подписать «девятого номера» для большего количества голов заявлял главный тренер «сине-гранатовых» Рональд Куман.

«Мне нравится, что «Барселона» ищет новых футболистов. Так и должно быть в клубе, который стремится быть лучшим в мире. В команде должна быть внутренняя конкуренция. Нельзя доверять решать все задачи небольшой группе футболистов, ведь тогда от них не будет максимальной отдачи.

Поиск нового нападающего меня не пугает, а мотивирует», - рассказал Брайтвайт в интервью для TV3.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Мартин Брайтвайт
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