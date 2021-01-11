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Лапорта: «Хочу отпраздновать 125-летие «Барселоны» с Месси на новом «Камп Ноу»

11 Января 2021, 14:57,

Global Look Press

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта поделился своими мыслями по поводу будущего клуба.

«Я хочу, чтобы мы отпраздновали 125-летие «Барселоны» на новом «Камп Ноу» вместе с Лионелем Месси. Вопрос о стадионе непрост, потому что на его строительство нужно два года. Проблему с Месси решить проще.

Я посмотрю, что смогу предложить Месси в рамках возможностей клуба по финансам и интересов игрока. Он снова хочет выиграть Лигу чемпионов с «Барселоной». Мы должны дать ему понять, что это возможно», - приводит слова Лапорты Goal.com.

Отметим, что Жоан Лапорта считается главным фаворитом в гонке за место на президентском мостике «Барселоны».

«Барселона» отпразднует 125-летие в 2024 году.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Жоан Лапорта
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