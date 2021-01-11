Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Барселона» - о Месси: «Январь 2010 года - лучший, январь 2021 года - по-прежнему лучший»

11 Января 2021, 09:41,

Global Look Press

Каталонская «Барселона» опубликовала пост, который посвятила аргентинскому нападающему команды Лионелю Месси. Повод - десятая годовщина вручения футболисту премии «Золотой мяч».

«11 января 2010 года - лучший. 11 января 2021 года - по-прежнему лучший», - гласит сообщение пресс-службы «сине-гранатовых».

Напомним, что на счету 33-летнего аргентинского форварда шесть «Золотых мячей».

Лионель защищает цвета каталонского гранда с 2003-го года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании нападающий принял участие в 17 встречах, записав на свой счет 11 забитых мячей (два - с пенальти) и две результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Лионель Месси
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола