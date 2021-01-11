«Барселона» - о Месси: «Январь 2010 года - лучший, январь 2021 года - по-прежнему лучший»

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11 Января 2021, 09:41,
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Каталонская «Барселона» опубликовала пост, который посвятила аргентинскому нападающему команды Лионелю Месси. Повод - десятая годовщина вручения футболисту премии «Золотой мяч».
«11 января 2010 года - лучший. 11 января 2021 года - по-прежнему лучший», - гласит сообщение пресс-службы «сине-гранатовых».
Напомним, что на счету 33-летнего аргентинского форварда шесть «Золотых мячей».
Лионель защищает цвета каталонского гранда с 2003-го года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании нападающий принял участие в 17 встречах, записав на свой счет 11 забитых мячей (два - с пенальти) и две результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Лионель Месси