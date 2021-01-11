«Валенсия» с Черышевым ушла от зоны вылета, обыграв «Вальядолид»

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11 Января 2021, 01:12,
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В 18-м туре Примеры «Валенсия» провела один из лучших матчей за последнее время. Команда Дениса Черышева, который отыграл 90 минут, имела массу моментов, но мяч попадал в штангу или отменялся системой видеоповторов. Также и сам россиянин неплохо бил, но среагировал голкипер. Решающим стал эпизод на 76-й минуте, когда не самый сложный удар Карлоса Солера стал проблемой для вратаря. Эта попытка и принесла «Валенсии» долгожданные три очка и уход подальше от зоны вылета.
Протокол игры
|Вальядолид
|0:1
|Валенсия
|76' Солер Карлос (0:1)
Масип Хорди • Луис Перез 81' ( Орельяна Фабиан ( 81' ) • 86'Санчес Хавьер • Бруно Гонсалес • 23'Начо Мартинес • Роке Меса 81' ( Алькарас Рубен ( 81') • Сан Эметерио Феде • Жота Серран 82' ( Гвардиола Серхи ( 82') • Перес Кике 70' ( Оскар Плано ( 70') • Вилья Тони 70' ( Эрвиас Пабло ( 70') • Вайссман Шон
Запасные: Мичел Мигель • Ignasi Vilarrasa • Бенито Серхио • Хоакин Фернандес • Куки Хосе • Роберто Хименес • Рубио Мигель
Хауме Доменек • Корреа Тьерри • 90'Дьякаби Муктар • 82'Гильямон Уго • Гайя Хосе • Васс Даниэль 90' ( Муса Юнус ( 90') • Солер Карлос • 58'Рачич Урош • Черышев Денис 90' ( Лато Тони ( 90') • Ли Кан Ин 73' ( Вальехо Ману ( 73') • Макси Гомес
Запасные: Коба Куандреди • Джейсон • Риверо Кристиан • Собрино Рубен • Мангала Эльяким • Санчес Алехандро • Эскьердо Висенте
10 января. Стадион "Хосе Сорилья".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Валенсия, Денис Черышев, Вальядолид