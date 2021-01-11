Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Валенсия» с Черышевым ушла от зоны вылета, обыграв «Вальядолид»

11 Января 2021, 01:12,

Global Look Press

В 18-м туре Примеры «Валенсия» провела один из лучших матчей за последнее время. Команда Дениса Черышева, который отыграл 90 минут, имела массу моментов, но мяч попадал в штангу или отменялся системой видеоповторов. Также и сам россиянин неплохо бил, но среагировал голкипер. Решающим стал эпизод на 76-й минуте, когда не самый сложный удар Карлоса Солера стал проблемой для вратаря. Эта попытка и принесла «Валенсии» долгожданные три очка и уход подальше от зоны вылета.

Протокол игры  
Вальядолид 0:1 Валенсия
    76' Солер Карлос (0:1)
Масип Хорди Луис Перез   81' (Орельяна Фабиан (   81'   86') Санчес Хавьер Бруно Гонсалес   23' Начо Мартинес Роке Меса   81' (Алькарас Рубен (   81') Сан Эметерио Феде Жота Серран   82' (Гвардиола Серхи (   82') Перес Кике   70' (Оскар Плано (   70') Вилья Тони   70' (Эрвиас Пабло (   70') Вайссман Шон
Запасные: Мичел Мигель Ignasi Vilarrasa Бенито Серхио Хоакин Фернандес Куки Хосе Роберто Хименес Рубио Мигель
Хауме Доменек Корреа Тьерри   90' Дьякаби Муктар   82' Гильямон Уго Гайя Хосе Васс Даниэль   90' (Муса Юнус (   90') Солер Карлос   58' Рачич Урош Черышев Денис   90' (Лато Тони (   90') Ли Кан Ин   73' (Вальехо Ману (   73') Макси Гомес
Запасные: Коба Куандреди Джейсон Риверо Кристиан Собрино Рубен Мангала Эльяким Санчес Алехандро Эскьердо Висенте
10 января. Стадион "Хосе Сорилья".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Валенсия, Денис Черышев, Вальядолид
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола