«Валенсия» с Черышевым ушла от зоны вылета, обыграв «Вальядолид»

В 18-м туре Примеры «Валенсия» провела один из лучших матчей за последнее время. Команда Дениса Черышева, который отыграл 90 минут, имела массу моментов, но мяч попадал в штангу или отменялся системой видеоповторов. Также и сам россиянин неплохо бил, но среагировал голкипер. Решающим стал эпизод на 76-й минуте, когда не самый сложный удар Карлоса Солера стал проблемой для вратаря. Эта попытка и принесла «Валенсии» долгожданные три очка и уход подальше от зоны вылета.