«Бенфика» проявляет интерес к полузащитнику «Бетиса» Карвалью

Полузащитник «Бетиса» Вильям Карвалью может вернуться в Португалию.

Как сообщает Mundo Deportivo, в услугах 28-летнего футболиста заинтересована «Бенфика». Руководство португальского клуба в ближайшее время сделает «Бетису» предложение по Карвалью. Испанский клуб хочет выручить с продажи Вильяма шестнадцать миллионов евро.

В нынешнем сезоне португальский футболист сыграл пятнадцать матчей за «Бетис» во всех турнирах и забил два гола. Действующее соглашение Вильяма с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

Карвалью является воспитанником «Спортинга», который он покинул лишь в 2018 году, перейдя в «Бетис» за 14,4 миллиона евро.