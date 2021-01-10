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«Бенфика» проявляет интерес к полузащитнику «Бетиса» Карвалью

10 Января 2021, 23:28,

Евро-Футбол.Ру

Полузащитник «Бетиса» Вильям Карвалью может вернуться в Португалию.

Как сообщает Mundo Deportivo, в услугах 28-летнего футболиста заинтересована «Бенфика». Руководство португальского клуба в ближайшее время сделает «Бетису» предложение по Карвалью. Испанский клуб хочет выручить с продажи Вильяма шестнадцать миллионов евро.

В нынешнем сезоне португальский футболист сыграл пятнадцать матчей за «Бетис» во всех турнирах и забил два гола. Действующее соглашение Вильяма с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

Карвалью является воспитанником «Спортинга», который он покинул лишь в 2018 году, перейдя в «Бетис» за 14,4 миллиона евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бенфика, Бетис, Трансферы футбола - зима 2021, Вилльям Карвалью
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