«Бенфика» проявляет интерес к полузащитнику «Бетиса» Карвалью

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10 Января 2021, 23:28,
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Полузащитник «Бетиса» Вильям Карвалью может вернуться в Португалию.
Как сообщает Mundo Deportivo, в услугах 28-летнего футболиста заинтересована «Бенфика». Руководство португальского клуба в ближайшее время сделает «Бетису» предложение по Карвалью. Испанский клуб хочет выручить с продажи Вильяма шестнадцать миллионов евро.
В нынешнем сезоне португальский футболист сыграл пятнадцать матчей за «Бетис» во всех турнирах и забил два гола. Действующее соглашение Вильяма с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.
Карвалью является воспитанником «Спортинга», который он покинул лишь в 2018 году, перейдя в «Бетис» за 14,4 миллиона евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Бенфика, Бетис, Трансферы футбола - зима 2021, Вилльям Карвалью