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10 Января 2021, 23:19,
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Форвард «Реала» Карим Бензема может вернуться в сборную Франции.
Как сообщил As, кандидат на пост президента Федерации футбола Франции Мишель Мулен заявил, что в случае победы на выборах обсудит с главным тренером французской сборной Дидье Дешамом возвращение Бензема в сборную Франции.
Напомним, что Карим не вызывался в сборную с 2015 года после того, как Карим оказался замешан в ситуации с шантажом Матьё Вальбуэна.
На клубном уровне француз продолжает выступать на высочайшем в уровне. В нынешнем сезоне нападающий сыграл 21 матч за «Реал» во всех турнирах, забил двенадцать голов и отдал пять голевых передач.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Карим Бензема