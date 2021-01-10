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Бензема может вернуться в сборную Франции

10 Января 2021, 23:19,

Global Look Press

Форвард «Реала» Карим Бензема может вернуться в сборную Франции.

Как сообщил As, кандидат на пост президента Федерации футбола Франции Мишель Мулен заявил, что в случае победы на выборах обсудит с главным тренером французской сборной Дидье Дешамом возвращение Бензема в сборную Франции.

Напомним, что Карим не вызывался в сборную с 2015 года после того, как Карим оказался замешан в ситуации с шантажом Матьё Вальбуэна.

На клубном уровне француз продолжает выступать на высочайшем в уровне. В нынешнем сезоне нападающий сыграл 21 матч за «Реал» во всех турнирах, забил двенадцать голов и отдал пять голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Карим Бензема
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