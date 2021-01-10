«Реал» не полетел в Мадрид из-за снегопада, «сливочные» завтра вылетят в Малагу на матч за Суперкубок

На Мадрид обрушился снегопад после шторма «Филомена», это повлияло и на испанские футбольные клубы.

Как сообщает As, мадридский «Реал» не полетел домой после гостевого матча с «Осасуной» (0:0). Представители «сливочных» провели переговоры с руководством аэропорта Мадрида, во время которых пришли к выводу, что возвращение в столицу на данный момент невозможно.

Таким образом, «Реал» завтра утром вылетит из Памплоны в Малагу, где в четверг мадридцам предстоит встретиться с «Атлетиком» в матче за Суперкубок.

После восемнадцати туров мадридский «Реал» занимает вторую строчку в чемпионате Испании.