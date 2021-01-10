Лопетеги продлил контракт с «Севильей» до 2024 года

Испанский специалист Хулен Лопетеги продлил контракт с «Севильей».

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с главным тренером рассчитано до 2024 года. Предыдущий контракт Лопетеги с «Севильей» был рассчитан до 2022 года.

Отметим, что 54-летний испанец в прошлом сезоне привёл «Севилью» в победе в Лиге Европы.

«Севильцы» продолжают хорошо выступать и в нынешнем сезоне, подопечные Лопетеги вышли из группы в Лиге чемпионов, а в чемпионате Испании занимают шестое место в турнирной таблице, имея ещё два матча в запасе, отставание от лидирующего «Атлетико» составляет восемь зачетных баллов.