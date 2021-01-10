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​«Атлетико» арендует у «Лиона» Дембеле с возможностью выкупа за 35 млн евро

10 Января 2021, 15:18,

Global Look Press

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле близок к переходу в «Атлетико». Спортивный директор французского клуба Жуниньо ранее заявил, что 24-летний игрок, по его мнению, уже договорился с мадридским клубом о личных условиях контракта. Теперь Telefoot информирует о достижении договорённости между клубами.

По данным источника, «Атлетико» арендует Дембеле до конца текущего сезона. Соглашение включает в себя возможность выкупа за 35 миллионов евро.

В шестнадцати матчах текущего чемпионата Франции Мусса Дембеле забил один гол – в матче против «Реймса».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Атлетико Мадрид, Лион, Трансферы футбола - зима 2021, Мусса Дембеле
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
10 Января 2021, 15:31

Несмотря на статистику Дембеле, это прекрасный трансфер. Есть ощущение, что заиграет и Атлетико легко выкупит его :) И всё равно, нехарактерный поступок от Ола, я уж думал, старик будет торговаться до последнего :)

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