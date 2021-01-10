​«Атлетико» арендует у «Лиона» Дембеле с возможностью выкупа за 35 млн евро

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле близок к переходу в «Атлетико». Спортивный директор французского клуба Жуниньо ранее заявил, что 24-летний игрок, по его мнению, уже договорился с мадридским клубом о личных условиях контракта. Теперь Telefoot информирует о достижении договорённости между клубами.

По данным источника, «Атлетико» арендует Дембеле до конца текущего сезона. Соглашение включает в себя возможность выкупа за 35 миллионов евро.

В шестнадцати матчах текущего чемпионата Франции Мусса Дембеле забил один гол – в матче против «Реймса».